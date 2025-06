Na aplikacji zdobywa się merytoryczną wiedzę i nabywa praktyczne umiejętności. Wzmacnia to kancelarię i powinno zaowocować większymi przychodami. Dlatego wydatki na sfinansowanie nauki zatrudnionego aplikanta można zaliczyć do podatkowych kosztów. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią adwokat prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W kancelarii zatrudnia aplikanta. Podpisał z nim umowę zlecenia. Zobowiązał się w niej do finansowania mu opłat za aplikację adwokacką.