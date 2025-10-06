Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak są opodatkowane świadczenia fundacji rodzinnych dla beneficjentów

Świadczenia dla beneficjentów – osób najbliższych fundatora są zwolnione z PIT. W niektórych sytuacjach problemem może być jednak ustalenie relacji rodzinnych, a także określenie proporcji wniesionego mienia, gdy jest kilku fundatorów.

Publikacja: 06.10.2025 05:20

Jak są opodatkowane świadczenia fundacji rodzinnych dla beneficjentów

Jak są opodatkowane świadczenia fundacji rodzinnych dla beneficjentów

Foto: Adobe Stock

Piotr Aleksiejuk, Paweł Żujewski

SPIS TREŚCI

  1. Świadczenia z fundacji rodzinnych: dla kogo zwolnienie z PIT
  2. Fiskus o powiązaniach rodzinnych
  3. Wielość fundatorów – ustalenie proporcji wniesionego mienia 
  4. Fundacja jako podatnik CIT
  5. Świadczenie dla beneficjenta: brak kwoty netto / brutto
  6. Kiedy można potrącić podatek zapłacony przez fundację rodzinną 
  7. Gdy nie ma zwolnienia z PIT dla beneficjentów

Jednym z założeń, jakie przyświecały ustawodawcy oraz środowisku skupionemu wokół firm rodzinnych przy powołaniu do życia ustawy o fundacji rodzinnej, było stworzenie racjonalnego mechanizmu opodatkowania nowej instytucji. Chodzi o taki mechanizm, który z jednej strony będzie sprzyjał kumulacji majątku w ramach jednego podmiotu prawnego, tym samym niwelując ryzyko jego podziału i rozdrobnienia wynikającego ze spadkobrania po założycielach firmy rodzinnej, a który z drugiej strony będzie pobudzał do reinwestowania zgromadzonego majątku w różne inicjatywy – zarówno te związane z klasycznym jego pomnażaniem, jak i związane z działalnością gospodarczą, której zakres został określony w ramach art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej. Zabezpieczenie zarówno ciągłości i trwałości budowanych od dekad rodzinnych biznesów nad Wisłą, jak i pomnażanie zgromadzonych przez nie majątków, oparte jest na systemie zwolnienia fundacji rodzinnej z CIT (art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT). Warto w tym miejscu podkreślić, że zwolnienie podatkowe nie będzie miało zastosowania do niektórych osiąganych przez fundację rodzinną przychodów, które mają charakter tzw. ukrytych zysków (art. 24q ust. 1a ustawy o CIT), czyli określonych dochodów fundacji rodzinnej generowanych w związku z transakcjami zawartymi z beneficjentami, fundatorem lub podmiotami powiązanymi z nimi lub fundacją rodzinną. Zwolnieniem nie będą również objęte dochody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest m.in. przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z nimi lub fundacją rodzinną (art. 6 ust. 8 ustawy o CIT).

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Amortyzacja samochodów – zmiany od 2026 r.
Podatki
Amortyzacja samochodów – zmiany od 2026 r.
Rada Przedsiębiorczości zabrała głos ws. projektu sejmowej Komisji ds. Deregulacji
Podatki
Rada Przedsiębiorczości zabrała głos ws. projektu sejmowej Komisji ds. Deregulacji
W przyszłym roku zmienią się zasady zwrotu pomocy publicznej
Podatki
W przyszłym roku zmienią się zasady zwrotu pomocy publicznej
Powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą stanowić ukryty zysk
Podatki
Powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą stanowić ukryty zysk
Podatek cukrowy
Podatki
Projekt: daninę od napojów zapłaci producent i importer, a nie detalista
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama