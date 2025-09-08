Państwowa Inspekcja Pracy ma zyskać uprawnienia do przekształcania swoimi decyzjami umów cywilnoprawnych w etaty. Dotychczas też było to możliwe, choć mógł to zrobić tylko sąd. Co w praktyce się zmieni?

Zmiany, które się szykują, będą rewolucyjne. Dotychczas ciężar dowodu w postępowaniu sądowym spoczywał na osobie, która wystąpiła o uznanie jej umowy za etat albo na PIP, jeśli to ona skierowała sprawę do sądu. Po zmianach, w przypadku wydania decyzji PIP stwierdzającej istnienie stosunku pracy, to ten domniemany pracodawca odwołując się od decyzji będzie musiał udowodnić, że umowy z wykonawcami jego zleceń nie są umowami o pracę. Zleceniobiorcy też zresztą będą mogli złożyć odwołanie, jeśli będzie im zależało na utrzymaniu umowy cywilnoprawnej. I także na nich będzie spoczywał ciężar dowodowy w takim postępowaniu.