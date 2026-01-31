Rzeczpospolita
Zmiany w układach zbiorowych – porządkowanie systemu zamiast przełomu

Wejście w życie nowych przepisów nie zachęciło do tej pory do podejmowania rokowań. Zdaniem ekspertów bez wprowadzenia możliwości odstępstw od przepisów generalnych w układach zbiorowych, poziom ich zawierania skokowo nie wzrośnie.

Publikacja: 31.01.2026 14:47

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne cele wprowadzonej ustawy o układach zbiorowych pracy?
  • Dlaczego nowa ustawa nie spowodowała znaczącego wzrostu liczby układów zbiorowych?
  • Jakie opinie na temat nowych regulacji mają eksperci z różnych organizacji?
  • Jakie elementy ustawy mogą wpłynąć na przewidywalność i stabilizację w przedsiębiorstwach?
  • Jakie dodatkowe propozycje mogą wspierać proces zawierania układów zbiorowych w przyszłości?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Przypomnijmy, że układy zbiorowe pracy to dobrowolne porozumienia zawierane w drodze rokowań pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez związki zawodowe. Regulują one warunki pracy i wynagrodzenia w inny sposób niż wynikałoby to z przepisów powszechnie obowiązujących (ale nie gorzej dla zatrudnionych, niż przewiduje kodeks pracy).

Ponad miesiąc temu, tj. 13 grudnia 2025 r. weszła w życie ustawa o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (DzU z 2025 r., poz. 1661), która stanowi implementację dyrektywy 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Nakłada ona na państwa członkowskie, w których wskaźnik zasięgu rokowań zbiorowych nie osiąga progu 80 proc., obowiązek ustanowienia ram prawnych sprzyjających jego zwiększaniu. Polska, ze wskaźnikiem pokrycia układami zbiorowymi na poziomie zaledwie 15 proc., plasuje się znacząco poniżej średniej europejskiej. Aby to zmienić, rząd przygotował wspomniane regulacje. O szczegółach zmian pisaliśmy w „RZ” nr 288/2025. Eksperci od początku byli sceptyczni co do skuteczności przyjętych rozwiązań.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

e-Wydanie