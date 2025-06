Energetyka i usługi komunalne, IT oraz opieka zdrowotna – w tych sektorach widać największą przewagę pracodawców, którzy w III kwartale zamierzają rekrutować nowych pracowników, nad tymi, którzy planują na trzy najbliższe miesiące spadek zatrudnienia. Tak wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej” najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, według której w III kwartale niespełna co trzecia firma (31 proc.) będzie zwiększać liczbę pracowników, podczas gdy co piąta zamierza ją ograniczać. Optymiści nadal więc dominują nad pesymistami, ale ich przewaga rzędu 11 pkt proc. jest teraz najmniejsza od wiosny 2023 r. W ujęciu rocznym spadła o 4 pkt proc., co nie jest pozytywnym sygnałem dla kandydatów do pracy, w tym dla absolwentów szkół i uczelni.