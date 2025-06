Chęć zdobycia pieniędzy na dodatkowe wydatki i zgromadzenia oszczędności na przyszłość, w tym na emeryturę – to najczęściej skłania aktywnych zawodowo Polaków do zatrudnienia się w więcej niż w jednym miejscu pracy, co jednak robi tylko co dziesiąty.

Niezbyt często zmusza nas do tego konieczność, czyli potrzeba pokrycia niezbędnych wydatków związanych z kosztami utrzymania. Mówi to tym co trzeci polski pracownik, który ma więcej niż jedną pracę, podczas gdy na świecie ten odsetek sięga 50 proc. – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” danych z raportu „People at Work 2025”, który przygotował zespół ADP Research z firmy ADP (działa na rynku HR).