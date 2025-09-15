– Po aktywnym lipcu sierpniowe spowolnienie można traktować jako chwilowe wyhamowanie – stwierdza Joanna Brzyska, menedżer operacyjna w agencji zatrudnienia Adecco Poland, komentując najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku rekrutacji online w sierpniu tego roku. „Rzeczpospolita” jako pierwsza przedstawia wyniki analizy Adecco, według której w ubiegłym miesiącu na portalach pracy i w mediach społecznościowych opublikowano 248,6 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych.

Oznacza to niemal 14 proc. spadek w porównaniu z sierpniem zeszłego roku, gdy kandydaci do pracy mieli do wyboru o ponad 40 tys. ofert więcej. Sierpniowy wynik jest też o 9 proc. gorszy niż w lipcu 2025 roku, gdy rynek rekrutacji nieco odbił.