Chłodniejsza końcówka lata na polskim rynku rekrutacji

Niemal w każdej z dużych branż osoby szukające pracy miały w sierpniu mniejszy wybór ofert pracy niż przed rokiem. Wyjątkiem była branża IT, choć również tam firmy ostrożnie zwiększają liczbę pracowników.

Publikacja: 15.09.2025 04:44

Chłodniejsza końcówka lata na polskim rynku rekrutacji

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego sierpień przyniósł spadki w liczbie ofert pracy na polskim rynku rekrutacyjnym?
  • Jak zmiany strukturalne wpływają na sytuację na rynku pracy w różnych branżach?
  • W jakich sektorach obserwuje się wzrost liczby ofert mimo ogólnego schłodzenia rynku?
  • Jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy?
  • Dlaczego firmy coraz częściej sięgają po pracowników tymczasowych i jakie czynniki na to wpływają?
– Po aktywnym lipcu sierpniowe spowolnienie można traktować jako chwilowe wyhamowanie – stwierdza Joanna Brzyska, menedżer operacyjna w agencji zatrudnienia Adecco Poland, komentując najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku rekrutacji online w sierpniu tego roku. „Rzeczpospolita” jako pierwsza przedstawia wyniki analizy Adecco, według której w ubiegłym miesiącu na portalach pracy i w mediach społecznościowych opublikowano 248,6 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych.

Oznacza to niemal 14 proc. spadek w porównaniu z sierpniem zeszłego roku, gdy kandydaci do pracy mieli do wyboru o ponad 40 tys. ofert więcej. Sierpniowy wynik jest też o 9 proc. gorszy niż w lipcu 2025 roku, gdy rynek rekrutacji nieco odbił.

