Już prawie dwie trzecie Polaków funkcjonuje zawodowo w otoczeniu co najmniej trzech pokoleń, a niemal połowa z nich ma w pracy przedstawicieli czterech generacji – wynika z badania SW Research na zlecenie agencji zatrudnienia Job Impulse, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Badanie, którym w marcu objęto tysiąc aktywnych zawodowo osób, dowodzi, że większość z nas nie ma problemów z pracą w wielopokoleniowych zespołach. Zdaniem 63 proc. badanych różnice wiekowe nie są powodem nieporozumień w ich firmie, a niewiele mniej osób twierdzi, iż narracja o konfliktach pokoleniowych w pracy jest wyolbrzymiona i nie pokrywa się z rzeczywistością. Najczęściej twierdzą tak starsi pracownicy – ci z pokolenia X (45-60 lat) i tzw. boomersi 61+.