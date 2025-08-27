Umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR. Podpisane, ale czy ważne?

Coraz częściej w polskich sądach pojawiają się sprawy dotyczące ważności umów kredytowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Choć w większości rozstrzygnięcia są korzystne dla kredytodawców, to pojawiają się pierwsze orzeczenia przełamujące dominującą linię.

Jednym z takich orzeczeń jest wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 22 stycznia 2025 r. (sygn. akt I C 332/24), w której to sprawie sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umów kredytu oraz pożyczki oprocentowanych według wskaźnika zmiennego opartego na WIBOR. Stawia to przed judykaturą fundamentalne pytanie o ważność milionów umów kredytowych. Problem ten nabiera doniosłości w kontekście pytań prejudycjalnych kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również jako TSUE) oraz rosnącej liczby spraw sądowych, w których podnoszone są zarzuty co do rzetelności tego wskaźnika referencyjnego.