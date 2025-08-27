Rzeczpospolita
Umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR. Podpisane, ale czy ważne?

Problematyka ważności umów kredytowych opartych na WIBOR koncentruje się przede wszystkim wokół dwóch głównych zagadnień: oceny spełnienia przez kredytodawców warunku przejrzystości w zakresie tego wskaźnika oraz nierównowagi kontraktowej związanej z nieprzestrzeganiem zasad dobrej wiary.

Publikacja: 27.08.2025 05:10

Foto: Adobe Stock

Piotr Basta

SPIS TREŚCI

  1. Historia regulacji WIBOR przed wejściem rozporządzenia BMR
  2. Wejście w życie rozporządzenia BMR i wprowadzone zmiany
  3. Problemy prawne pojawiające się w orzecznictwie dotyczącym umów ze wskaźnikiem WIBOR
  4. Przejrzystość postanowień umownych
  5. Naruszenie zasad dobrej wiary
  6. Umowy z oprocentowaniem opartym na WIBOR zawarte przed 1 stycznia 2018 roku
  7. Pytania prejudycjalne skierowane do TSUE
  8. Ważność umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR – podsumowanie

Coraz częściej w polskich sądach pojawiają się sprawy dotyczące ważności umów kredytowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Choć w większości rozstrzygnięcia są korzystne dla kredytodawców, to pojawiają się pierwsze orzeczenia przełamujące dominującą linię.

Jednym z takich orzeczeń jest wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 22 stycznia 2025 r. (sygn. akt I C 332/24), w której to sprawie sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umów kredytu oraz pożyczki oprocentowanych według wskaźnika zmiennego opartego na WIBOR. Stawia to przed judykaturą fundamentalne pytanie o ważność milionów umów kredytowych. Problem ten nabiera doniosłości w kontekście pytań prejudycjalnych kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również jako TSUE) oraz rosnącej liczby spraw sądowych, w których podnoszone są zarzuty co do rzetelności tego wskaźnika referencyjnego.

