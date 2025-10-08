Mediacja po polsku

W wielu krajach mediacja jest powszechnie stosowną metodą rozwiązywania sporów. Ma liczne zalety, z których najważniejszą niewątpliwie jest zapewnienie ładu indywidualnego oraz harmonii międzyludzkiej. W sądzie rozstrzygnięcia są z reguły zero-jedynkowe, z kolei zaś ugoda daje obu stronom szansę na partnerskie rozwiązanie sporu. Tu nie ma wygranego i przegranego, obie strony wygrywają.

Mediacja to inwestycja w nowoczesne społeczeństwo. Politycy zaś, zamiast krytykować sądy za powolność, powinni kształtować obywatelskie podejście do wymiaru sprawiedliwości, sami dając także obywatelom przykład w postaci ugodowych metod rozwiązywania ich własnych sporów.