Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Mediacja po polsku

Paradoksalnie strony często wolą czekać na wyrok, niż skorzystać z szansy na ugodowe zakończenie sporu.

Publikacja: 08.10.2025 04:40

Paradoksalnie strony często wolą czekać na wyrok, niż skorzystać z szansy na ugodowe zakończenie spo

Paradoksalnie strony często wolą czekać na wyrok, niż skorzystać z szansy na ugodowe zakończenie sporu.

Foto: Adobe Stock

Aneta Łazarska

W wielu krajach mediacja jest powszechnie stosowną metodą rozwiązywania sporów. Ma liczne zalety, z których najważniejszą niewątpliwie jest zapewnienie ładu indywidualnego oraz harmonii międzyludzkiej. W sądzie rozstrzygnięcia są z reguły zero-jedynkowe, z kolei zaś ugoda daje obu stronom szansę na partnerskie rozwiązanie sporu. Tu nie ma wygranego i przegranego, obie strony wygrywają.

Mediacja to inwestycja w nowoczesne społeczeństwo. Politycy zaś, zamiast krytykować sądy za powolność, powinni kształtować obywatelskie podejście do wymiaru sprawiedliwości, sami dając także obywatelom przykład w postaci ugodowych metod rozwiązywania ich własnych sporów.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Agata Łukaszewicz: Warto znać swoje prawa
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Warto znać swoje prawa
Społeczeństwo chce wielkoformatowych projektów związanych z edukacją prawną.
Sądy i Prokuratura
Musimy rozumieć prawo
dr Marcin Radwan-Röhrenschef, adwokat, członek Trybunału Stanu
Sądy i Prokuratura
Marcin Radwan-Röhrenschef: Nie było podstawy do wyłączenia 12 członków TS
Sytuacja w wymiarze sprawiedliwości mogłaby wrócić do normalności
Sądy i Prokuratura
Wystarczy przestrzegać prawa
AI w wymiarze sprawiedliwości: jawna czy objęta tajemnicą zawodową?
Sądy i Prokuratura
AI w wymiarze sprawiedliwości: jawna czy objęta tajemnicą zawodową?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama