TSUE nie jest taki pro-konsumencki, jak być powinien

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 23 października 2025 r. kolejny wyrok prejudycjalny na pytanie polskiego sądu. Wyrok ten (C 469/24 – Tuleka) może zmienić sposób rozpatrywania skarg na niedogodności podczas wyjazdów turystycznych.

Trybunał wskazał możliwość przyznania pełnego zwrotu kosztów wycieczki, nawet jeśli konsument turysta korzystał ze świadczeń, ale umowa nie została wykonana należycie lub wykonana częściowo. TSUE ogłasza: źle wykonana usługa turystyczna może być powodem do darmowej wycieczki, chociaż zastrzega – ostateczny wyrok będzie zależał od polskich sądów. Jednak to TSUE wskazuje przesłanki, jakimi powinien kierować się sąd.