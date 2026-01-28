Obawa rychłej śmierci spadkodawcy(1)

Ocena sądu w zakresie tego, czy w konkretnym stanie faktycznym zaistniała w świadomości testatora obawa rychłej śmierci, uzasadniająca sporządzenie testamentu ustnego, nie jest zadaniem łatwym i powinna zostać przeprowadzona w sposób wnikliwy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i zachowaniem dużej dozy ostrożności, gdyż przeprowadzenie jej w sposób wadliwy może doprowadzić do unicestwienia woli testatora, który ze względu na stan zdrowia zagrażający jego życiu mógł jedynie sporządzić testament szczególny (postanowienie SN z 22 maja 2019 r., IV CSK 112/18, z odwołaniem się do postanowienia SN z dnia 21 stycznia 2011 r., III CSK 98/10).