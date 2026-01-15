Rzeczpospolita
Prezes spółki będzie miał większe szanse na obronę przed fiskusem. MF chce zmienić przepisy

Członek zarządu odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe spółki. Jego uprawnienia w sporze ze skarbówką mają być wzmocnione. Ministerstwo Finansów szykuje nowelizację ordynacji podatkowej.

Publikacja: 15.01.2026 13:38

Prezes spółki będzie miał większe szanse na obronę przed fiskusem. MF chce zmienić przepisy

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

SPIS TREŚCI

  1. Wyroki TSUE w sprawie odpowiedzialności członków zarządu za podatki spółki
  2. Co proponuje Ministerstwo Finansów?
  3. Większe uprawnienia członków zarządu
  4. Interpretacja ogólna ministra finansów

Kwestionowanie ustaleń fiskusa z postępowania wobec spółki oraz pełen dostęp do akt sprawy – takie uprawnienia członków zarządu mają być wyraźnie określone w przepisach ordynacji podatkowej dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatnika. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu jej nowelizacji. Rząd ma go przyjąć w pierwszej połowie 2026 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 116 ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki (przede wszystkim z o.o. i akcyjnej) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Pod pewnymi warunkami, przede wszystkim jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

