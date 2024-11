Wakacje składkowe są zwolnieniem z płacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden – wybrany przez przedsiębiorcę – miesiąc w roku kalendarzowym. Nie jest to ulga obligatoryjna, więc nie trzeba z niej korzystać. Dla wielu przedsiębiorców może to być jednak duże odciążenie finansowe.

Dla kogo wakacje składkowe?

Z wakacji składkowych może skorzystać przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który podlega pod ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe i nie ubezpiecza więcej niż 10 osób, wliczając siebie. Co istotne, zwolnienie dotyczy składek płaconych za siebie, nie natomiast za pracowników. Ponadto nie można wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Przerwa w opłacaniu składek zależy również od dochodów przedsiębiorcy. Można o nią wnioskować, gdy w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku przedsiębiorca albo nie osiągnął przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który nie przekroczył 2 milionów euro.

Wakacje składkowe: Czy przedsiębiorca straci ciągłość ubezpieczeń?

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia nie musi opłacać składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych, dobrowolnej składki chorobowej oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W miesiącu zwolnienia należy opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne i składki za pracowników.

Skorzystanie z wakacji składkowych nie sprawi, że przedsiębiorca straci ciągłość ubezpieczeń. Składki bowiem w okresie zwolnienia są finansowane z budżetu państwa. Wliczają się też do przyszłej emerytury lub renty.

Wakacje od ZUS. Czy wszyscy pracownicy wliczani są do limitu 10 osób?

Do limitu 10 osób (wraz z przedsiębiorcą) wlicza się tych ubezpieczonych, którzy przez co najmniej jeden dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, byli aktywnie zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych lub do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie wlicza się więc do niego osób, które przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym bądź wychowawczym, a także tych, które pobierały zasiłek macierzyński.

Wniosek o wakacje składkowe: Kto może go złożyć i w jakim terminie?

Wniosek o wakacje składkowe (wniosek RWS) składa się przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS w miesiącu, który poprzedza miesiąc planowanego korzystania ze zwolnienia. W przypadku, gdy płatnik chce nie płacić składek w styczniu, konieczne jest wnioskowanie o to w grudniu. Tym samym, jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z wakacji składkowych jeszcze w tym roku, zostało mu niewiele czasu – ostatnim dniem składania wniosku jest sobota 30 listopada.

Przed przystąpieniem do wypełnienia dokumentów, warto przygotować niezbędne informacje – na przykład o korzystaniu z pomocy de minimis w okresie minionych trzech lat lub też klasę działalności. Niektóre pola wypełnione są automatycznie, na przykład dane osobowe czy miesiąc korzystania ze zwolnienia.

Kiedy skorzystanie z wakacji składkowych może być nieopłacalne?

Co istotne, nie dla wszystkich skorzystanie z przerwy w płatności składek będzie opłacalne. Przykładowo przedsiębiorca, który korzysta z ulgi Mały ZUS Plus lub opłaca preferencyjny ZUS, a ponadto jest samotnie wychowującym dziecko rodzicem, nie może łączyć wakacji składkowych ze świadczeniami otrzymanymi w ramach programu „Aktywny rodzic”. Osoba samotna musi bowiem podlegać ubezpieczeniom społecznym od minimalnej kwoty wynagrodzenia – przy preferencyjnych składkach ZUS podstawę wymiaru można jednak podwyższyć i korzystać ze świadczeń. Natomiast w przypadku wakacji składkowych nie ma możliwości podwyższenia wymiaru składek.

Wakacje składkowe mogą być też problematyczne dla ryczałtowców. Składka zdrowotna w takim przypadku jest opłacana w wysokości 9 proc. podstawy, którą jest roczny przychód pomniejszony o zapłacone składki. Podstawy wymiaru mają trzy progi, które obniża się dzięki zapłaconym składkom na ubezpieczenie społeczne. Jeśli przedsiębiorca znajdował się więc na granicy progu i nie zapłacił ubezpieczenia, ulga może sprawić podniesienie płatności za składkę zdrowotną.

