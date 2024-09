Kiedy płatnik może wnioskować o stwierdzenie nadpłaty podatku u źródła?

Samorządowa jednostka kultury zawnioskowała do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa płatnika podatku u źródła do wnioskowania o zwrot nadpłaconego podatku u źródła. W przedstawionym stanie faktycznym jednostka wskazała, że zawarła umowę o dzieło z zagraniczną osobą fizyczną. Przedmiotem umowy było m. in. opracowanie projektu scenografii na potrzeby spektaklu. Za wykonanie dzieła zostało wypłacone honorarium przewidziane w umowie z tytułu przekazania dzieła oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych. W związku z tym, że wykonawca dzieła nie przedstawił na dzień wypłaty honorarium certyfikatu swojej rezydencji podatkowej, jednostka kultury wypłaciła honorarium pomniejszone o podatek u źródła w wysokości 20 proc. - stawka podatku zgodna z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Następnie, już po dokonaniu wypłaty honorarium, zagraniczny podatnik przekazał jednostce kultury (płatnikowi) swój certyfikat rezydencji. Jednostka powzięła wątpliwość, czy w takiej sytuacji ma prawo do skorygowania naliczonego podatku u źródła do wysokości niższej niż pobrana, według stawki wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO), a także czy jednostka może wystąpić o stwierdzenie nadpłaty z tytułu podatku u źródła oraz przekazanie nadpłaconej kwoty podatku wykonawcy dzieła.