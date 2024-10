Pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił – skierowany do powiatowych urzędów pracy – nabór wniosków o dofinansowanie. Jest on prowadzony ze środków działania 5.1 „Aktywizacja zawodowa poprzez PUP” programu „Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027”. To szansa dla tych instytucji na zdobycie dodatkowego finansowania i tym samym skuteczniejszego operowania na rynku pracy, docierania do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo i oferowania im wsparcia, a także docierania do przedsiębiorców i rozwijania współpracy związanej np. z tworzeniem subsydiowanych miejsc pracy.