Zabezpieczenie należytego wykonania. Jak to zrobić dobrze, a nawet jeszcze lepiej

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU) jest instrumentem powszechnie wykorzystywanym w zamówieniach publicznych. Utarte praktyki nie zawsze zapewniają bezpieczeństwo zamawiającego. Warto określać wymagania dotyczące ZNWU świadomie. Jak to robić dobrze i co rozważyć, by zrobić to jeszcze lepiej? O tym kilka słów dzisiaj.

Zagadnienia związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy regulują przede wszystkim art. 449-452 PZP. Przepisy te są powszechnie znane w branży i nie wymagają szczegółowego omawiania. Wystarczy zatem omówić zagadnienia, które w praktyce nie są oczywiste.