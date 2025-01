Czy można odliczyć VAT, na który otrzymano dofinansowanie?

W zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego zapłaconego przy ich nabyciu. Prawo to wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a jego źródłem są przepisy dyrektywy VAT i wprowadzona nimi zasada tzw. neutralności VAT. Stanowi ona, że VAT jako rodzaj podatku konsumpcyjnego powinien obciążać wyłącznie ostateczną konsumpcję dóbr oraz usług, co oznacza, że na wcześniejszych etapach obrotu jego rozliczenie powinno odbywać się w taki sposób, aby było dla podatnika neutralne. Co jednak w przypadku, gdy taki VAT jest podatnikowi zwracany przez podmiot trzeci? Czy odliczenie nadal przysługuje – skoro w praktyce taka sytuacja prowadzi do tego, że z ekonomicznego punktu widzenia podatnik odzyskuje VAT dwa razy – raz od urzędu skarbowego, a drugi raz od podmiotu finansującego?