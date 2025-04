Żeby dostać emeryturę, trzeba się zwolnić z pracy. Orzeczenia sądów

Osoba ubiegająca się o emeryturę z ZUS musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Kontynuacja zatrudnienia po dniu nabycia prawa do emerytury przesądza o zawieszeniu tego prawa, także w razie kontynuowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tak wynika z orzecznictwa. Nawiązując do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2006 r., SK 45/04, Sąd Najwyższy uznał, iż umożliwienie pobierania świadczeń emerytalnych bez przerwania działalności zawodowej u dotychczasowego pracodawcy wykracza poza konstytucyjny zakres prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego – art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Jest to przywilej, który może podlegać ograniczeniom ze względu na prowadzenie przez państwo określonej polityki społecznej, np. w zakresie zapewnienia pełnego, produktywnego zatrudnienia czy zapewnienia miejsc pracy dla młodszych osób. Spełnienie przez ubezpieczonego ustawowych warunków nabycia prawa do emerytury nie musi oznaczać podjęcia przez organ rentowy jej wypłaty.