Katarzyna Wójcik: Za dużo chętnych, za mało miejsc w przedszkolach

Od września 2017 r. gminy muszą zapewniać miejsce w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, jeśli rodzice zechcą zapisać je do placówki. Dziecko, które nie dostanie się do wybranego przez rodziców przedszkola, będzie mogło uczęszczać do wskazanego przez gminę, czasem znacznie oddalonego od domu. Dlatego tak ważne jest, by skonstruować sprawiedliwe zasady rekrutacji.

Okazuje się, że gminom bywa trudno skonstruować kryteria naboru. Rodzice skutecznie zaskarżają decyzje o nieprzyjęciu do wybranej placówki. Problem pojawia się, gdy miejsc w wybranym podczas rekrutacji przedszkolu zostanie np. pięć, a chętnych z tą samą liczbą punktów – kilka razy więcej. Komisja rekrutacyjna, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, nie może sama wprowadzić dodatkowych kryteriów ani też przeprowadzić losowania. Czasem ma więc związane ręce. Więcej o rekrutacji do przedszkoli i procedurze odwoławczej można przeczytać w artykule: „Samorządowe przedszkola upubliczniają listy przyjętych”.