Katarzyna Wójcik: Kiedy opłata klimatyczna pobierana jest bezprawnie

Turysta wybierający się na urlop w góry chciałby odetchnąć świeżym powietrzem. O ile w lecie nie stanowi to większego problemu, o tyle zimą w wielu miejscach jest niemożliwe. Mimo to turyści są przymuszani do wnoszenia opłaty klimatycznej. Zgodnie zaś z orzecznictwem sądów administracyjnych opłata miejscowa jest uzasadniona, gdy spełnione są określone warunki klimatyczne, m.in. dobry stan powietrza. W innych przypadkach jej pobieranie jest bezprawne.