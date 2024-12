Bezpieczeństwo w wirtualnej Europie, czyli nowe obowiązki wprowadzone dyrektywą NIS2

W styczniu 2023 r. w życie weszła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 (dalej: dyrektywa NIS2). Unijny prawodawca pokazał tym samym, że nie utracił zainteresowania odnośnie do cyberbezpieczeństwa. Od dnia wejścia w życie dyrektywy NIS2 państwa członkowskie Unii Europejskiej miały 21 miesięcy na implementację jej postanowień do krajowych porządków prawnych. Termin ten upłynął 18 października 2024 r., ale nie został dotrzymany. Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (implementującej dyrektywę NIS2) dalej jest procedowany. Jak można przeczytać na stronie https://legislacja.gov.pl/projekt/12384504, projekt trafił 19 grudnia 2024 r. do Komisji ds. europejskich. Z tzw. doniesień medialnych wynika, że projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów do końca 2024 r., a następnie skierowany do prac parlamentarnych, tak aby ustawę uchwalono z początkiem roku 2025.