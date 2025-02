Za co może odpowiadać menedżer

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko prestiż i możliwość zarządzania firmą, ale również duża odpowiedzialność. Członkowie zarządu podlegają różnorakiej odpowiedzialności – zarówno cywilnej i karnej, jak też odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialności wobec ZUS czy odpowiedzialności szczególnej, wynikającej z przepisów innych ustaw. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki rozpoczyna się z chwilą powołania go do pełnienia tej funkcji, ale nie zawsze trwa tylko do momentu jego odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu wskutek upływu kadencji. Warto o tym pamiętać, decydując się na przyjęcie tej funkcji.