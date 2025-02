Istotą sukcesji biznesu jest zmiana

Z definicji sukcesja biznesu to zmiana pokoleniowa w firmie, która powinna odbywać się stopniowo i w sposób zaplanowany. Nestorzy przekazują działający biznes sukcesorom, ci zaś przejmują go i z sukcesem rozwijają. To oczywiste. Jednak nic się nie zmieni, jeżeli działania związane z budową planu sukcesji i towarzysząca im zmiana będą tylko pozorne lub kiedy próbujemy coś zmienić, ale okazuje się, że to nie takie proste.