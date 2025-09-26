Aktualizacja: 26.09.2025 10:44 Publikacja: 26.09.2025 06:00
System kaucyjny? Mamy od kogo się uczyć
Foto: Adobe Stock
System kaucyjny polega na tym, że przy zakupie napoju będzie do niego doliczana kaucja. Konsument będzie mógł ją odzyskać przy zwrocie opakowania. Plastikowe i metalowe opakowania trafią do recyklingu, a szklane do producentów i będą mogły być ponownie wykorzystane. Wszystko po to, by było mniej śmieci.
System kaucyjny sprawdza się, np. w Niemczech, gdzie działa już od 22 lat, poziomy zbiórki zużytych opakowań sięgają 97-98 proc. Tam też stosuje się najwyższą stawkę kaucji – 0,25 euro. Dla porównania na Łotwie i Malcie wynosi ona 0,1 euro, na Węgrzech ok. 0,13 euro, w Rumunii ok. 0,11 euro.
Nie ma jednak jednolitego wzoru systemu kaucyjnego. Każdy kraj przyjął „swoje” rozwiązania, dostosowane do lokalnych warunków. W jednych krajach systemy kaucyjne zarządzane są centralnie, w drugich – nie. W modelu scentralizowanym cały system zarządzany jest przez jeden podmiot – operatora systemu kaucyjnego. W modelu zdecentralizowanym producenci i jednostki handlu współpracują ze sobą.
Jednak bez względu na przyjęty model, we wszystkich systemach kaucyjnych istotną rolę odgrywają konsumenci. Od tego, czy zwrócą zużyte opakowania, zależy efektywność całego systemu.
Źródło: Rzeczpospolita
