ESG: materia obszerna i ciągle zawiła

Z jednej strony to dobrze, mamy o czym pisać. Z drugiej rosną świadomość, ale i obawy biznesu, jak sprostać zarówno nowym wyzwaniom, jak i oczekiwaniom interesariuszy. W odpowiedzi na te wyzwania firmy muszą znaleźć skuteczne sposoby na wprowadzenie odpowiednich standardów i zasad zrównoważonego rozwoju.

W tym wydaniu naszego dodatku eksperci z różnych dziedzin biorą pod lupę kluczowe aspekty związane z kwestiami ESG. Dogłębnie analizują samo raportowanie. Bo choć stanowi ono istotny krok ku większej przejrzystości, wiąże się również z wieloma wyzwaniami, ryzykami oraz – co ważne – z możliwościami. W kontekście europejskim raport EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) rzuca światło na to, jak firmy w Europie przygotowują się do implementacji nowych standardów zrównoważonego rozwoju, w tym kluczowych norm ESRS.