Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Coraz węższy krąg raportujących ESG

Tuż przed końcem polskiej prezydencji w UE udało się osiągnąć porozumienie krajów członkowskich w kwestii zmian merytorycznych bazujących na propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, tj. Omnibus COM(2025)081. Tekst kompromisowy przyjęty 23 czerwca br. stanowi mandat negocjacyjny Rady UE do trilogów z PE.

Publikacja: 28.08.2025 10:29

Coraz węższy krąg raportujących ESG

Raport, raporty, raportowanie

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Szewc

Rada idzie o krok dalej

Rada w mandacie negocjacyjnym poszła o krok dalej w ograniczeniu zakresu podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG niż Komisja. Przy czym już propozycja KE była krokiem wstecz w stosunku do obowiązującej od dekady dyrektywy NFRD, wymagającej raportowania ESG (według dowolnych standardów/zasad) przez duże jednostki zainteresowania publicznego mające ponad 500 pracowników. Propozycja KE dotycząca zmian do CSRD ogłoszona w lutym br. zawężała zakres podmiotów do wszystkich spółek i grup kapitałowych mających ponad 1000 pracowników oraz przekraczających jedno z kryteriów finansowych określających duże jednostki/grupy (25 mln euro suma bilansowa lub 50 mln euro przychody netto). Dalsze, i to radykalne, ograniczenie tego zakresu przez Radę polega na przyjęciu konstrukcji dwóch warunków: powyżej 1000 pracowników oraz przychody netto powyżej 450 mln euro. W polskich warunkach oznacza to, iż pod NFRD oraz za rok 2024 pod CSRD (były te same kryteria dla fazy 1 CSRD) raportowało około 150 spółek i grup (głównie emitenci z rynku regulowanego), a progi zaproponowane przez Radę oznaczają redukcję do około kilkudziesięciu największych podmiotów, które przekroczą próg około 1,9 mld zł przychodów netto. Przekroczenie obu progów za dwa lata z rzędu oznaczać będzie wejście w obowiązek sprawozdawczy za drugi rok, w którym nastąpiło przekroczenie (to ogólna zasada w dyrektywie ws. rachunkowości). Rada, znacząco zawężając zakres podmiotów objętych CSRD, zmieniła też tzw. klauzulę rewizyjną dotyczącą ewentualnego rozszerzenia tego obowiązku w przyszłości na inne jednostki, uzasadniając w nowej przesłance 19aa, iż może to nastąpić „w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności danych ESG” dla realizacji celów Zielonego Ładu.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Firmy, które słuchają, osiągają więcej. Wartościowy dialog z interesariuszami
ESG w praktyce
Firmy, które słuchają, osiągają więcej. Wartościowy dialog z interesariuszami
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Greenhushing – czy cisza może być głośniejsza niż słowa
ESG w praktyce
Greenhushing – czy cisza może być głośniejsza niż słowa
ESPR - promocja produktów cyrkularnych
ESG w praktyce
ESPR - promocja produktów cyrkularnych
Dobrostan to filar społeczny
ESG w praktyce
Dobrostan to filar społeczny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Negatywne skutki dyrektywy „Stop the Clock”
ESG w praktyce
Negatywne skutki dyrektywy „Stop the Clock”
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama