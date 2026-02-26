Odporność wodna – wyzwanie, które zmieni biznes

Kolejnymi są przemysł chemiczny i rafineryjny, które potrzebują wody do procesów technologicznych, oraz rolnictwo, szczególnie w regionach intensywnej produkcji warzyw, owoców i hodowli zwierząt. Dużymi odbiorcami są również przemysł papierniczy, spożywczy, górnictwo i hutnictwo. Woda jest niezbędna do chłodzenia, mycia, produkcji pary, utrzymania higieny, a w wielu procesach – także jako surowiec. Bez stabilnych zasobów wodnych nie da się utrzymać bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego ani przemysłowego. W Polsce woda jest również kluczowa dla transportu, rekreacji, ochrony przeciwpowodziowej i retencji, a jej brak lub nadmiar generuje ogromne koszty.