Sprawiedliwa transformacja, czyli co dokładnie?

Transformacja energetyczna to proces, który wymaga zmian w wielu obszarach jednocześnie. Podstawą tego procesu są zmiany technologiczne, ale gwarantem powodzenia jest pozyskanie zaufania społecznego. Zrozumienie trylematu energetycznego jest kluczowe, wskazuje on bowiem, że celem transformacji jest jednoczesne uwzględnienie trzech kwestii: zrównoważonej energii, bezpieczeństwa energetycznego i przystępności cenowej.

Wymiar społeczny zmian

Energetyka oparta na węglu była fundamentem systemu energetycznego Polski przez ponad 100 lat. Dawała pracę i utrzymanie setkom tysięcy osób, a jednocześnie była podstawą rozwoju całych regionów i definiowała ich tożsamość. Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Philippe Aghion i Peter Howitt, opisali „twórczą destrukcję” – zjawisko, w którym nowe produkty wypierają stare, tworzy to innowacje, ale jednocześnie eliminuje przestarzałe firmy. Z kolei Joel Mokyr dowiódł, że szybki rozwój technologii napędza trwały wzrost gospodarczy. Nie da się więc uniknąć zmian z prostych przyczyn ekonomii. Zmiana nie wynika jedynie z presji regulacyjnej, ale przede wszystkim z konieczności optymalizacji kosztów i wykorzystania zasobów.

Sprawiedliwa transformacja przypomina nam jednocześnie o tym, że w trakcie przekształceń nie można nikogo zostawić w tyle. Każda zmiana w gospodarce ma wymiar społeczny. Mechanizm prowadzonych procesów zakłada ograniczenie napięcia między każdym z trzech filarów trylematu poprzez – zadbanie o przekwalifikowanie pracowników, zapewnienie nowych perspektyw rozwoju, ograniczenie negatywnych skutków zmian i ryzyka. Konieczne są zatem dialog, otwartość i zrozumienie potrzeb różnych uczestników. Dobrze zaplanowana transformacja energetyczna dywersyfikuje gospodarkę lokalną, a co za tym idzie – wspiera rozwój gospodarczy. Jakościowe plany tworzone są na podstawie sprawdzonych analiz. Z tego względu powołano program grantowy „Orlen. ThinkEnergy”, który wspiera think tanki, instytucje badawcze i uczelnie w analizach dotyczących transformacji energetycznej, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa społeczno-energetycznego. Pozwoli to wzmocnić głos ekspertów oraz zbudować repozytorium wiedzy. Transformacja, która ignoruje wymiar społeczny, zwiększa prawdopodobieństwo szoków ekonomicznych, a tym samym ryzyko niewypłacalności projektów i podmiotów.

WAŻNE: Sprawiedliwa transformacja nie jest tylko ładnym dodatkiem społecznym do procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, lecz warunkiem jej finansowania, stabilności systemowej i poparcia społecznego.

Ważne finansowanie

Przykłady z innych krajów (np. Zagłębie Ruhry, gdzie transformacja była sukcesem) pokazują, że konieczne jest „zintegrowane podejście obejmujące wsparcie finansowe, rozwój nowych (alternatywnych) sektorów przemysłu oraz kompleksowa strategia społeczno-ekonomiczna” (raport PIE, 7/2024). Na rzecz przeprowadzenia tego procesu w sposób metodyczny i uporządkowany utworzono ramy finansowe. Największe znaczenie mają Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, gwarancje budżetowe w ramach programu InvestEU, dotacje finansowane z budżetu UE oraz pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.