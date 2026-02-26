Rzeczpospolita
Nowa doktryna USA

Jeśli dotychczasowe ramy ESG opierały się na brukselskim konsensusie klimatycznym i inkluzywności społecznej, to Waszyngton wypowiedział temu modelowi wojnę. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego (NSS) Stanów Zjednoczonych to radykalne zerwanie z ideologiczną nadbudową ostatnich dekad i powrót do postrzegania jako fundamentów: energii, merytokracji, suwerenności i siły państwa.

Publikacja: 26.02.2026 12:37

Nowa doktryna USA

Foto: Kayla Bartkowski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Przemysław Kulik

NSS 2025 to manifest „nowego realizmu”, który redefiniuje sens zrównoważonego rozwoju, suwerenności i roli państwa w gospodarce. Dla administracji Donalda Trumpa zrównoważony rozwój przestaje być tożsamy z dekarbonizacją i sprawiedliwością społeczną w rozumieniu tzw. woke. Staje się synonimem przetrwania narodowego, dominacji przemysłowej i bezpieczeństwa ekonomicznego.

Nowa strategia USA symbolicznie przenosi problematykę kojarzoną z ESG do świata strategii i bezpieczeństwa narodowego. Choć abrewiacja „ESG” nie pada tam ani razu (a jej ideologiczne fundamenty są wręcz zwalczane), cała strategia de facto wyznacza nowy paradygmat zarządzania kategoriami ryzyka, które występuje w „tradycyjnym” ESG.

