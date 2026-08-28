Dziś to pytanie staje się kluczowym zagadnieniem ładu korporacyjnego. Przejrzystość systemów AI przestaje być kwestią wizerunku. Staje się wymogiem regulacyjnym, oczekiwaniem inwestorów i warunkiem zaufania społecznego.

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Koniec ery „czarnej skrzynki”

Współczesne korporacje podejmują tysiące decyzji dziennie wspomaganych lub wręcz zastępowanych przez systemy sztucznej inteligencji. Modele scoringowe oceniają wiarygodność kredytową klientów, algorytmy rekomendacyjne decydują o wynagrodzeniach lub zwolnieniach, systemy predykcyjne wskazują, które umowy są warte podpisania, a które nie. W wielu obszarach AI stało się cichym, ale realnym współzarządzającym.

Problem polega na tym, że tradycyjny ład korporacyjny był projektowany z myślą o ludzkiej decyzyjności. Rady nadzorcze czy systemy kontroli wewnętrznej zakładają, że ktoś konkretny odpowiada za daną decyzję i może ją uzasadnić. Algorytm tej zasady nie spełnia.

Zaawansowane modele AI, których procesy decyzyjne są często nieprzejrzyste nawet dla ich twórców, rodzą gigantyczne ryzyko operacyjne, prawne i wizerunkowe. To właśnie dlatego przejrzystość algorytmiczna staje się kluczowym elementem ładu korporacyjnego – obszaru „G” w ramach ESG.

Od definicji do praktyki

Transparentność algorytmów to pojęcie wielowymiarowe. Wyróżnia się jej trzy warstwy: techniczną (jak model podejmuje decyzje), procesową (kto nadzoruje system i jak reaguje na błędy) oraz najtrudniejszą – transparentność skutków, czyli monitorowanie rzeczywistego wpływu na osoby i organizacje, których decyzje dotyczą.

Wiele przedsiębiorstw wciąż zatrzymuje się na deklaracjach, a to już nie wystarcza. Inwestorzy, regulatorzy i organizacje pozarządowe pytają o dowody. Presja pochodzi z trzech stron:

- regulacyjnej (AI Act nakłada wiążące obowiązki),

- zarządczej (bez transparentności niemożliwa jest rzetelna ocena ryzyka),

- rynkowej (spółki transparentne technologicznie są wyżej wyceniane).

Wszystkie trzy warstwy transparentności odpowiadają na te trzy źródła presji i dopiero razem tworzą standard, który wykracza poza korporacyjny PR.

Filary algorytmicznego ładu

Aby transparentność algorytmów nie była jedynie pustym hasłem marketingowym (tzw. AI washing), organizacje powinny wdrożyć ustrukturyzowany model nadzoru. Składa się on z czterech głównych wymiarów:

1. Przejrzystość decyzyjna – zdolność do wytłumaczenia w zrozumiały sposób, jak dany model AI doszedł do konkretnego wniosku.

2. Możliwość weryfikacji – stworzenie warunków, w których zarówno audytorzy wewnętrzni, jak i zewnętrzni mogą sprawdzić źródła danych, mechanizmy działania modelu oraz historię jego decyzji.

3. Zarządzanie stronniczością modelu – regularne testowanie algorytmów pod kątem uprzedzeń i dyskryminacji (np. ze względu na płeć, wiek czy pochodzenie).

4. Odpowiedzialność – wyznaczenie konkretnej osoby w zarządzie odpowiedzialnej za nadzór nad systemami AI.

Transparentność jako element strategii

Traktowanie transparentności algorytmów wyłącznie jako obowiązku regulacyjnego jest błędem strategicznym. Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze wdrożą rzetelne standardy przejrzystości AI, zyskują przewagę konkurencyjną. W świecie dezinformacji i cyberzagrożeń transparentność staje się też walutą zaufania, bowiem klienci chętniej wybierają marki, które otwarcie mówią o tym, jak działają ich systemy.

Przejrzystość przynosi również korzyści operacyjne: szybsze wykrywanie anomalii pozwala unikać kosztownych błędów algorytmicznych. Praktycznym krokiem jest powołanie funkcji nadzoru nad AI w strukturach korporacyjnych i regularne raportowanie, na przykład na wzór Microsoftu, Unilevera czy Google’a.

Pułapki i wyzwania

Transparentność algorytmów brzmi dobrze w teorii, jednak w praktyce napotyka dwa poważne problemy.

Pierwszy to natura samych algorytmów. Zaawansowane modele AI, zwłaszcza sieci neuronowe, działają w sposób, którego często nie rozumieją nawet ich twórcy. Istnieją narzędzia pomagające częściowo wyjaśnić decyzje systemu, ale żadne z nich nie daje pełnego obrazu. Organizacje stają więc przed wyborem: skuteczniejszy, ale nieprzejrzysty algorytm czy słabszy, ale zrozumiały?

Drugi problem to pozorna transparentność. Niektóre spółki publikują obszerne raporty techniczne, które są tak skomplikowane, że nikt poza wąską grupą specjalistów nie jest w stanie ich ocenić. Kilkusetstronicowy dokument opisujący architekturę modelu nie oznacza, że podmiot rzeczywiście odpowiada za jego działanie. Rośnie więc zapotrzebowanie na proste, porównywalne i sprawdzalne wskaźniki przejrzystości AI. Takie, jakie od lat istnieją w raportowaniu finansowym.

Zdaniem autorki

Ostateczny kształt standardów w tym obszarze pozostaje jeszcze otwarty. Jednak jedno jest pewne: era, w której algorytm mógł podejmować decyzje z dala od oczu akcjonariuszy, regulatorów i opinii publicznej, dobiega końca. Pytanie nie brzmi już, „czy” trzeba będzie tłumaczyć, jak działają systemy AI, lecz „kiedy” i „jak szczegółowo”.

Transparentność algorytmów to nie przejściowa moda, ale nieuchronna ewolucja ładu korporacyjnego. Tak jak kiedyś standardem stała się transparentność finansowa, tak dziś standardem staje się przejrzystość technologiczna.

Współczesne przedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na zarządzanie przez „czarne skrzynki”. Odpowiedzialny cyfrowy ład korporacyjny wymaga, aby technologia służyła realizacji celów biznesowych w sposób przewidywalny, etyczny i w pełni zrozumiały dla tych, którzy ponoszą za spółkę ostateczną odpowiedzialność. W świecie, gdzie AI podejmuje coraz więcej decyzji, zaufanie staje się najcenniejszym aktywem.

autorka: Sara Ferenc, kancelaria Legalden