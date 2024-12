Jeśli podmiot wpisany do KRS nie wykonuje obowiązków rejestrowych, np. nie składa sprawozdań finansowych, sąd z urzędu wszczyna postępowanie przymuszające. Najpierw wzywa taką spółkę do przedłożenia wymaganych dokumentów, pod rygorem nałożenia kary grzywny, a gdy to nie skutkuje, nakłada taką sankcję. Maksymalnie grzywna może wynieść do 5 tys. zł, choć można ja stosować wielokrotnie (przy czym ogólna suma grzywien nie może przekroczyć 1 mln zł).