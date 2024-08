Tak orzekł Sąd Najwyższy uchwałą z 21 lutego 2024 r. (III PZP 3/23).

Rozpatrywana sprawa dotyczyła byłej nauczycielki szkoły podstawowej, która przeszła na emeryturę, a następnie – już jako emerytka pobierająca świadczenie – nawiązała stosunek pracy na stanowisku wizytatora w kuratorium oświaty. W tym okresie korzystała ze świadczeń z funduszu socjalnego swojego poprzedniego pracodawcy jako emerytka. Po przepracowaniu kilku lat przerwała pracę w kuratorium i przeszła na utrzymanie wyłącznie z przysługującej jej emerytury. Wówczas szkoła podstawowa uznała, że ponieważ nauczycielka nabyła status uprawnionego do świadczeń z zfśs emeryta u swojego ostatniego pracodawcy, to utraciła go u swojego poprzedniego byłego pracodawcy – szkole podstawowej. Szkoła stwierdziła, że nie można być uprawnionym do świadczeń socjalnych u więcej niż jednego pracodawcy i zasadę tę należy rozciągać również na emerytów, gdyż nie mogą oni być traktowani korzystniej niż inni pracownicy. Powstały spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy emerytce, która podjęła zatrudnienie u innego pracodawcy, przysługuje wciąż prawo do korzystania z zfśs poprzedniego pracodawcy.