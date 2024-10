Jakie prawa ma pracownik-rodzic?

Polski ustawodawca, na tle innych jurysdykcji, bardzo hojnie wyposażył pracujących rodziców w płatne urlopy związane z rodzicielstwem. 52 tygodnie takiego urlopu 26 kwietnia 2023 r. zostały wydłużone o dodatkowe 9 tygodni, które jednak może wykorzystać tylko drugi rodzic. Jest to tzw. część nieprzenoszalna i ma zachęcić ojców do sprawowania opieki nad dzieckiem. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni sprawować tej opieki dłużej niż 9 tygodni.