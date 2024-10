Czy czas wypowiedzenia umowy można skrócić?

Okresy wypowiedzenia umów o pracę – zawartych zarówno na czas nieokreślony, jak i określony – uregulowane zostały w art. 36 § 1 kodeksu pracy. Są one powiązane z długością zakładowego stażu pracy pracowników według zasady, że im dłuższy staż, tym dłuższy okres wypowiedzenia.

Co istotne, do tego stażu wlicza się pracownikowi również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 36 § 11 k.p.). Powoduje to konieczność uwzględniania dłuższych okresów zatrudnienia poszczególnych pracowników niż tylko tych wynikających z aktualnego zatrudnienia, a także stosowania odpowiednich do tego okresów wypowiedzenia.