Współpraca sygnalistów ze związkami zawodowymi?

Ustawodawca dąży do tego, aby pracownicy mieli znaczący wpływ na to, jak działają firmy, i dbali o swoje środowisko pracy. Efektem tego jest przyznawanie związkom zawodowym lub przedstawicielom pracowników różnych uprawnień w zakresie konsultacji lub uzgadniania. Dzięki temu firmy muszą liczyć się ze zdaniem pracowników wyrażonym za pośrednictwem ich przedstawicieli. W niektórych przypadkach to zdanie jest wiążące – bez zgody partnera społecznego firma nie może w ogóle wprowadzić danego rozwiązania. W innych przypadkach przedstawione stanowisko powinno być wzięte pod uwagę, ale nie ma konieczności uzyskania zgody związków lub przedstawicieli. Również w ustawie o ochronie sygnalistów został przewidziany obowiązek współpracy z partnerami społecznymi. Pojawia się on w związku z procedurą zgłoszeń wewnętrznych.