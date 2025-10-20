Po wejściu w życie podpisanej ustawy, pracownicy, którzy w przeszłości pracowali na umowie zlecenia czy prowadzili działalność, otrzymają nowe uprawnienia wynikające z zaliczenia tych okresów do stażu pracy. Ma to znaczenie m.in. przy: naliczaniu dni urlopu, przyznawaniu dodatków stażowych, nagrodach i odprawach oraz ubieganiu się o stanowiska wymagające doświadczenia zawodowego.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców podkreśla, iż są to pozytywne zmiany — zwłaszcza dla osób, które wcześniej prowadziły własną działalność gospodarczą. Dzięki nowym przepisom zyskają one więcej uprawnień pracowniczych i szybszy dostęp do świadczeń.