Mały ZUS plus nadal z problemami? Uwaga, można stracić ulgi w składkach

Czas na przystąpienie do Małego ZUS plus upływa już 31 stycznia. Przedsiębiorca, który przeoczy ten termin, straci prawo do tej ulgi do końca roku. Część przedsiębiorców wstrzymuje się jednak z decyzją, bo ZUS wciąż informuje, że do Małego ZUS plus wolno przystąpić, jeśli od poprzedniego okresu korzystania z tej ulgi upłynęły co najmniej trzy lata.

Podstawa składek przy Małym ZUS plus