Za 10 lat zabraknie setek tysięcy pracowników. Jak zatrzymać seniorów na rynku pracy?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała wprowadzenie rozwiązań mających na celu zachęcenie seniorów do dłuższej aktywności zawodowej. Wprawdzie zapowiedzi te są bardzo ogólne, ale pojawił się w nich pomysł skrócenia wymiaru czasu pracy seniorów, który mógłby stanowić dla nich argument za kontynuowaniem zatrudnienia.

Skrócenie czasu pracy może być korzystne z punktu widzenia seniorów ze względu na niemożność lub brak chęci do pracy na pełny etat, ale z perspektywy pracodawcy wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Może bowiem wpłynąć na organizację pracy w firmie, szczególnie w przypadku stanowisk wymagających zaangażowania na pełen etat. Aby zapewnić ciągłość i efektywność pracy, pracodawca może być zmuszony do dostosowania godzin pracy innych pracowników lub zwiększenia liczby zatrudnionych, a to pociąga za sobą dodatkowe koszty. Ponadto, jeśli skrócenie czasu pracy oznacza proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, może to wpłynąć na chęć podejmowania przez seniorów pracy w miejsce korzystania z uprawnień emerytalnych. Ważne będzie więc, aby takie zmiany były odpowiednio dostosowane do potrzeb zarówno pracodawców jak i samych seniorów – wprowadzenie takich rozwiązań w ramach programów pilotażowych pozwoli na ocenę ich efektywności.