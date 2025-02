Ryczałt za pracę zdalną bez składek

Pracodawca nie musi odprowadzać składek od ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i konserwacją urządzeń technicznych, kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, wody i kanalizacji. Tak wynika z interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 2024 roku (DI/100000/43/891/ 2024).

Z wnioskiem do ZUS wystąpił pracodawca, który wypłaca swoim pracownikom ryczałt za pracę zdalną. Zgodnie z regulaminem przyznawany jest on w stałej wysokości, niezależnej od tego, czy w danym miesiącu pracownik był na urlopie, zwolnieniu lekarskim lub był z innego powodu nieobecny. Nie jest rozliczany proporcjonalnie do okresu świadczenia pracy zdalnej przez pracowników, a zatrudnieni nie są zobligowani do przedstawiania dowodów ponoszenia kosztów pracy zdalnej i kalkulacji zużycia mediów. Przedsiębiorca chciał dowiedzieć się, czy ustalony w taki sposób ryczałt, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i FGŚP.