Katarzyna Wójcik: Jest szybki sposób na niesolidnych rodziców

Alimenty to nie prezenty. Alimenty to nie przekręty. To nie wstyd dochodzić środków utrzymania na dzieci. One się im po prostu należą. Co jednak zrobić, gdy rodzice żyją pod jednym dachem, formalnie tworząc rodzinę, ale jeden z nich na nią nie łoży? Zamiast na dzieci wydaje pieniądze na alkohol, hazard czy własne przyjemności. Wbrew pozorom nie należy to do rzadkości. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść pracodawca.