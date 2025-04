Czy pracownik może wycofać się z zawartego porozumienia?

Wzrasta liczba przypadków, w których pracownicy próbują uchylić się od skutków złożonych przez siebie oświadczeń woli, wskazując że zostały złożone wadliwie. Co więcej, niekiedy podejmują przy tym świadome działania na niekorzyść pracodawcy, deklarując wycofanie swojego oświadczenia, ale nie zwracając otrzymanych świadczeń – nawet jeśli narusza to postanowienia porozumienia. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Czy pracownik może zawrzeć porozumienie z pracodawcą, a następnie jednostronnie uchylić się od jego skutków, twierdząc, że odwołuje swoje oświadczenie? Zasadniczo – nie. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.