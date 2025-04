Katarzyna Wójcik: Likwidacja luki płacowej zaboli pracodawców

W 2023 r. luka płacowa ze względu na płeć wyniosła w Unii Europejskiej 12 proc.; w Polsce - 7,8 proc. i była jedną z niższych w całej UE – podał Eurostat. O co więc tyle hałasu? Z danych można wyciągnąć wniosek, że w naszym kraju jest dobrze, a problem luki płacowej jest wyolbrzymiony. Podawcy nie powinni się więc bać skutków finansowych unijnej dyrektywy o jawności wynagrodzeń. Nic bardziej mylnego. Eurostat pokazuje bowiem dane bez uwzględnienia wartości wykonywanej pracy. Statystyki dotyczą tak zwanej luki nieskorygowanej. Metoda jej liczenia jest prosta – to różnica między przeciętną godzinową stawką wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet odniesiona do przeciętnej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto mężczyzn.