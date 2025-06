Czy szef ma prawo zmusić pracownika do urlopu?

W polskim systemie prawnym urlop wypoczynkowy to nie tylko przywilej, ale i prawo, które ma chronić pracownika przed wypaleniem i zapewnić mu czas na regenerację. Jest to jedno z podstawowych praw pracowników, które musi być respektowane przez pracodawcę. Czy jednak szef może wysłać nas na urlop wbrew naszej woli? Czy ma prawo wiedzieć, gdzie spędzamy wolne dni? Odpowiadamy na te pytania, sięgając do przepisów i realnych przykładów z życia.