Więcej swobody w letnim grafiku – ruchomy rozkład czasu pracy

Gdy część pracowników pakuje walizki i wyrusza na zaplanowane urlopy, reszta musi zostać na stanowiskach, aby zapewnić ciągłość procesów i realizację zadań niezbędnych do funkcjonowania firmy. Okres wakacyjny to jednak nie tylko czas wzmożonego wybierania urlopów i dostosowywania do nich grafików – to również okazja, by poszukać rozwiązań, które pogodzą interesy i potrzeby obu stron stosunku pracy – pracodawców i pracowników – oraz pozwolą przetestować je w praktyce.