Masowe zwolnienia pod szczególną ochroną

Wypowiedzenie umowy o pracę co najmniej 50 pracownikom jest związane z dodatkowymi obowiązkami. To zwolnienia monitorowane.

Publikacja: 28.08.2025 05:40

Paweł Zyskowski

SPIS TREŚCI

  1. Czym są zwolnienia monitorowane?
  2. Kiedy obowiązuje tryb zwolnień monitorowanych?
  3. Zwolnienia monitorowane – zakres obowiązków pracodawcy
  4. Zwolnienia monitorowane – cele i znaczenie instytucji
  5. Zwolnienia monitorowane – finansowanie programów wsparcia
  6. Zwolnienia monitorowane – sankcje i wyjątki
  7. Zwolnienia monitorowane – wnioski dla pracodawców
  8. Zwolnienia monitorowane – podsumowanie

Pracodawca, zwalniający masowo pracowników, musi opracować dla nich plan wsparcia. Od 1 czerwca 2025 r. przepisy doprecyzowują obowiązki pracodawcy w zakresie zwolnień monitorowanych. Wprowadziła je ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620). Zwolnienia monitorowane to instrument służący łagodzeniu skutków masowych redukcji zatrudnienia poprzez zapewnienie zwalnianym pracownikom kompleksowego wsparcia w procesie poszukiwania nowego zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji.

Rozwiązanie to, stosowane w innych państwach Unii Europejskiej, ma zwiększyć odpowiedzialność pracodawców oraz wzmocnić współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia.

