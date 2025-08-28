Masowe zwolnienia pod szczególną ochroną

Pracodawca, zwalniający masowo pracowników, musi opracować dla nich plan wsparcia. Od 1 czerwca 2025 r. przepisy doprecyzowują obowiązki pracodawcy w zakresie zwolnień monitorowanych. Wprowadziła je ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620). Zwolnienia monitorowane to instrument służący łagodzeniu skutków masowych redukcji zatrudnienia poprzez zapewnienie zwalnianym pracownikom kompleksowego wsparcia w procesie poszukiwania nowego zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji.

Rozwiązanie to, stosowane w innych państwach Unii Europejskiej, ma zwiększyć odpowiedzialność pracodawców oraz wzmocnić współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia.