Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Piętnastoletni przedsiębiorca nie płaci składek ZUS

Ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają wyłącznie osoby pełnoletnie. Niepełnoletni przedsiębiorca nie płaci składek ZUS.

Publikacja: 09.10.2025 04:50

Piętnastoletni przedsiębiorca nie płaci składek ZUS

Piętnastoletni przedsiębiorca nie płaci składek ZUS

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do ZUS zwrócił się piętnastoletni przedsiębiorca. Uzyskał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z urzędem skarbowym miał zamiar rozliczać się na zasadach ogólnych. Nie był jednak pewien, czy podlega comiesięcznym obowiązkom składkowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 350), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz z nimi współpracujące. Z brzmienia przepisu wynika więc, że wnioskodawca wpisany do CEIDG, będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców, musi płacić należności do ZUS z tego tytułu. Jednak, jak zauważył organ rentowy w decyzji z 18 września (DI/200000/43/881/2025), zgodnie z art. 15 kodeksu cywilnego małoletni, którzy ukończyli 13 lat, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W efekcie do ważności czynności prawnych, które podejmują, niezbędna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego. Natomiast pełną zdolność nabywają dopiero z chwilą uzyskania pełnoletności.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Nie chodzi o to, by zostać preppersem, ale gdy nie będzie prądu, warto mieć naładowany powerbank i l
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Kto spakował plecak?
Czy likwidacja bezpłatnych staży nie zmniejszy szans na zdobycie doświadczenia?
Kadry i Płace
Czy likwidacja bezpłatnych staży nie zmniejszy szans na zdobycie doświadczenia?
Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwi ukaranie pracownika?
Kadry i Płace
Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwi ukaranie pracownika?
Jak prawidłowo korzystać z kart lunchowych?
Kadry i Płace
Jak prawidłowo korzystać z kart lunchowych?
Co musi zrobić pracodawca w sytuacji zagrożenia?
Kadry i Płace
Co musi zrobić pracodawca w sytuacji zagrożenia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama