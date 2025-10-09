Piętnastoletni przedsiębiorca nie płaci składek ZUS

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do ZUS zwrócił się piętnastoletni przedsiębiorca. Uzyskał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z urzędem skarbowym miał zamiar rozliczać się na zasadach ogólnych. Nie był jednak pewien, czy podlega comiesięcznym obowiązkom składkowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 350), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz z nimi współpracujące. Z brzmienia przepisu wynika więc, że wnioskodawca wpisany do CEIDG, będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców, musi płacić należności do ZUS z tego tytułu. Jednak, jak zauważył organ rentowy w decyzji z 18 września (DI/200000/43/881/2025), zgodnie z art. 15 kodeksu cywilnego małoletni, którzy ukończyli 13 lat, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W efekcie do ważności czynności prawnych, które podejmują, niezbędna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego. Natomiast pełną zdolność nabywają dopiero z chwilą uzyskania pełnoletności.