Przez lata umowa zlecenia ze studentem była postrzegana jako rozwiązanie korzystne dla obu stron. Wykonawca otrzymywał pełną kwotę wynagrodzenia do ręki. Zlecający ograniczał zaś koszty pozapłacowe.

Okazuje się jednak, że zatrudnianie studentów na zleceniu w sklepie, piekarni czy gastronomii, może być niegodne z prawem. Z jednej z pierwszych interpretacji indywidualnych GIP jasno wynika, że samo posiadanie statusu studenta nie uprawnia do zawarcia umowy zlecenia, jeżeli charakter wykonywanych czynności spełnia ustawową definicję etatu. Wola stron nie może stać ponad przepisami prawa pracy. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostaje, że student pracuje elastycznie – tylko wtedy, gdy studia mu na to pozwalają. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście „Zatrudnianie żaka na zleceniu w sklepie jest ryzykowne".

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Studiowanie w Polsce staje się coraz droższe. Przeciętnie studenci wydają już ponad 4 tys. zł miesięcznie na utrzymanie. Tak wynika z XI edycji raportu „Portfel Studenta”, przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości. Największy udział w budżecie stanowią wydatki na mieszkanie, wyżywienie oraz czesne. Teraz okazuje się, że student, jeszcze przed startem kariery zawodowej, dorabiając w piekarni czy sklepie, będzie musiał oszczędzać na emeryturę. Albo przejdzie do szarej strefy.

Zapraszam do lektury Tygodnika Kadrowych.

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