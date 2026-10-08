Okazuje się, że zatrudnianie studentów na zleceniu w sklepie, piekarni czy gastronomii, może być niegodne z prawem.
Przez lata umowa zlecenia ze studentem była postrzegana jako rozwiązanie korzystne dla obu stron. Wykonawca otrzymywał pełną kwotę wynagrodzenia do ręki. Zlecający ograniczał zaś koszty pozapłacowe.
Okazuje się jednak, że zatrudnianie studentów na zleceniu w sklepie, piekarni czy gastronomii, może być niegodne z prawem. Z jednej z pierwszych interpretacji indywidualnych GIP jasno wynika, że samo posiadanie statusu studenta nie uprawnia do zawarcia umowy zlecenia, jeżeli charakter wykonywanych czynności spełnia ustawową definicję etatu. Wola stron nie może stać ponad przepisami prawa pracy. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostaje, że student pracuje elastycznie – tylko wtedy, gdy studia mu na to pozwalają. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście „Zatrudnianie żaka na zleceniu w sklepie jest ryzykowne".
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Zapraszam do lektury Tygodnika Kadrowych.
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