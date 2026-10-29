Rzeczpospolita
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Mobbing po nowemu już od 5 listopada

Pracownicy mają być lepiej chronieni, a egzekwowanie ich praw na drodze sądowej będzie łatwiejsze. Pracodawcy muszą zaś wdrożyć procedury.

Publikacja: 29.10.2026 10:15

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Przepisy, które wejdą w życie 5 listopada 2026 r., przewidują nową uproszczoną definicję mobbingu.

Przepisy, które wejdą w życie 5 listopada 2026 r., przewidują nową uproszczoną definicję mobbingu.

Foto: Adobe Stock

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Mateusz Szczęsny

Pojęcie mobbingu w powszechnym (pozaprawnym) rozumieniu utożsamiane jest z formą przemocy psychicznej występującą w środowisku pracy. Na gruncie prawa pracy pojęcie ma jednak znaczenie normatywne, wynikające z definicji zawartej w art. 943 § 2 kodeksu pracy, które nie jest tożsame z jego potocznym rozumieniem. Zgodnie z dotychczasową definicją mobbingu, zawartą w tym przepisie, „oznacza on działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. W judykaturze wskazuje się natomiast, że wymienione przesłanki mobbingu winny być spełnione łącznie (zob. m.in. wyrok SN z 8 grudnia 2005 r., sygn. akt: I PK 103/05, wyrok SN z 5 grudnia 2006 r., sygn. akt: II PK 112/06).

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