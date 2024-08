Tadeusz Białek: WIBOR to nie franki

Skąd w ogóle wziął się temat WIBOR – u i jego podważania? Sprawy WIBOR –owe to kolejny przykład wykreowania roszczeń przez silne lobby kancelarii frankowych i odszkodowawczych, którym powoli kończy się źródełko związane ze sprawami frankowymi. Teraz za wszelką cenę próbują one znaleźć nową niszę. Tymczasem pierwsze orzeczenia, które zapadły w tej spawie jasno pokazują, że nie tędy droga. Nie ma niczego złego, czego sądy mogłyby się dopatrzyć. Nie da się przyłożyć kalki z kredytów frankowych, na złotowe – uważa Tadeusz Białek. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnim czasie częstochowski sąd wysłał pytania w sprawie WIBOR – u do TSUE. Czy to może zwiastować potencjalne problemy?